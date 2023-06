Pronta la nuova giunta Angarano: ecco tutti i nomi dei futuri assessori

Ai nastri di partenza la nuova giunta del rieletto Sindaco Angarano che, già proclamato, guiderà la città nei prossimi anni.

Il primo cittadino, in accordo con tutte le forze politiche della coalizione, ha nominato componenti della giunta i seguenti esponenti:

· dott. Angelo Michele Consiglio con le funzioni di vicesindaco e deleghe a: Urbanistica e Politiche del Territorio, Edilizia Privata, Igiene e Sviluppo Sostenibile, Centro Storico, Sport e Tempo Libero, Diritti e Benessere degli Animali, Attuazione PNRR;

· avv. Roberta Rigante con delega a: Politiche Sociali, Integrazione ed Inclusione, Sussidiarietà, Politiche di Genere e Pari Opportunità, Politiche ed Emergenze Abitative, Agenzia per la Casa, Lavori Pubblici, Servizi Elettorali e Demografici, Partecipazione e Beni Comuni, Politiche Giovanili e Servizio Civile, Attuazione PNRR;

· avv. Onofrio Musco con deleghe a: Sviluppo Economico e Attività Produttive, S.U.A.P., Contratti e Appalti, Contenzioso, Patrimonio e Demanio, Viabilità e Trasporti, Mobilità Sostenibile, Rapporti con Partecipate e Attuazione PNRR;

· avv. Antonio Belsito con deleghe a: Bilancio e Programmazione, Risorse Umane ed Organizzazione, Politiche Attive del Lavoro, Polizia Locale, Servizi Cimiteriali, Manutenzioni e Verde Pubblico, Arredo e Decoro Urbano, Attuazione PNRR;

· sig.ra Emilia Tota con deleghe a: Cultura, Rapporti con le Associazioni, Formazione, Politiche Educative e Scolastiche, Biblioteche, Musei, Marketing Territoriale e Turismo, Attuazione PNRR.

“L’attenzione nella formazione della giunta è stata massima anche per la migliore rappresentatività in termini politici e di competenza”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Rimangono da definire le ultime posizioni assessorili sulle quali ci si riserva un ulteriore approfondimento nell’immediato futuro all’interno della coalizione. Già nelle prossime ore convocheremo la prima giunta. Da parte di tutti c’è grande entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e contribuire a costruire il futuro di Bisceglie seguendo le stelle polari del bene comune e dell’interesse pubblico. Abbiamo diversi obiettivi da realizzare subito e tante sfide da vincere insieme nel medio e lungo termine, con capacità di programmazione e pianificazione. Sarà fondamentale l’apporto di tutta la coalizione”.