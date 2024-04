Preziosa: “Pump truck si inaugura in zona San Pietro, ma resto del quartiere non ha bell’aspetto”

“Il 24 aprile nella città di Bisceglie sarà inaugurato il pump truck nei pressi del quartiere San Pietro, un circuito realizzato grazie a fondi europei che sicuramente sarà un’attrazione di non poco conto per la nostra città. Nello stesso quartiere, però, ci sono zone ‘verdi’ che non donano alla città un bell’aspetto”. Lo dichiara in una nota la consigliera comunale Giorgia Preziosa.

“Si potrebbe pensare, però, che essendo zone periferiche non godono dello stesso trattamento delle zone verdi centrali ma a mio modesto parere le aree pubbliche della città dovrebbero essere considerate il bigliettino da visita della città stessa soprattutto se – continua la consigliera di opposizione – la rivalutazione delle aree verdi è stata una prerogativa essenziale del programma elettorale della coalizione vincente”.

“Ed ecco che percorrendo la zona del quartiere San Pietro ci si imbatte in una villetta adiacente la scuola dell’infanzia Carrara Gioia che tutto sembra all’infuori che un’area verde. Ebbene si – continua – è un’area abbandonata trascurata e lasciata nel degrado più totale”.

“La mia considerazione può non interessare a molti ma ciò che mi preme sottolineare è essenzialmente questo: esiste una manutenzione ordinaria dei luoghi comuni che a quanto pare non è considerata tale da chi amministra e ciò che fa più male è vedere che tutto passa in secondo piano – conclude Preziosa – senza ammettere che forse la direzione adottata non è quella giusta a rendere la città di Bisceglie una città proiettata verso un futuro che la renda più vivibile”.