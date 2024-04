Preziosa: “Ancora una volta il Comune sperpera denaro pubblico”

“Ancora una volta il Comune sperpera denaro pubblico. Dalla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento emerge al punto 1.2.6 dell’articolo 1 che il decespupliamento e diserbo delle aree di parcheggio spetta al’ azienda che ha conseguito l’appalto di gestione”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Giorgia Preziosa.

“Di conseguenza perché sperperare denaro pubblico da utilizzare per esempio – continua – per apporre migliorie ad altre aree anche periferiche che necessitano di manutenzione? Apprendo che il sindaco insieme all’assessore alla manutenzione sta provvedendo in queste ore a ripulire le aree di parcheggio presso la litoranea e mi chiedo che senso ha se questo servizio almeno per le aree di parcheggio spetta all’azienda vincitrice della gara?”.

“Già con la mancata gestione del servizio di parcheggio le casse comunali hanno subito una corposa perdita conclude il consigliere de #nelmodogiusto – per un lasso di tempo che, inizialmente, doveva essere brevissimo poi pensiamo bene di effettuare un servizio che non è di competenza comunale”.