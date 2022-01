Presidenza della Repubblica: rielezione Mattarella, i commenti della politica biscegliese

Un altro settennato per Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica è stato rieletto con la larga maggioranza di 759 voti. Solo Fratelli d’Italia e Alternativa contrari in Parlamento. Mattarella è così il secondo presidente più votato nella storia della Repubblica italiana, superando le 752 preferenze ottenute da Francesco Cossiga nel 1985, ma non riuscendo a scalfire il record di Sandro Pertini, eletto nel 1978 con 832 voti. In occasione della sua prima elezione nel 2015, Sergio Mattarella raccolse 665 voti.

Non si sono fatti attendere i commenti dei politici biscegliesi, a cominciare dal sindaco Angelantonio Angarano: “Nonostante avesse altri piani per la sua vita, ha risposto ancora ‘Presente’ con grande senso delle Istituzioni. Se serve ci sono… per questo è da ammirare e gli siamo davvero grati. Buon lavoro, Presidente Sergio Mattarella”, scrive il primo cittadino sui social.

“Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica, come presidente del Consiglio Comunale e rappresentando in toto lo stesso, non posso che congratularmi ed esprimere i più sentiti e fervidi auguri di buon lavoro, certo come sono che il Presidente rieletto saprà tenere alta l’asticella di rappresentatività Istituzionale così come ha fatto sinora con rispetto, garanzia e fiducia”, dichiara invece Gianni Casella, presidente del Consiglio Comunale di Bisceglie. Che chiosa: “Al netto di questo, ieri, oggi e domani, la rappresentatività politica ha fallito miseramente con un senso di irresponsabilità verso il Paese e le istituzioni. Forza Presidente Mattarella”.

Soddisfatto è anche il deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale Francesco Boccia, che afferma: “Il palazzo si è sintonizzato sulla gente. È questo il messaggio che lascia questa rielezione, oltre all’esempio di gigantesco senso delle istituzioni da parte del Presidente Mattarella. Toccherà ora al governo Draghi percorrere l’ultimo tratto di strada che si spera sia quello definitivo di uscita dalla pandemia. Il Partito Democratico, con il segretario Letta, si conferma una forza di persone serie sulle quali gli italiani e l’Europa possono contare sempre e soprattutto nei momenti più difficili e bui”.