PNRR su Inclusione e Coesione, incontro del Comune per discutere le linee di azione

“Il PNRR è una occasione unica, che le Comunità devono cogliere per favorire la ripresa socioeconomica post-pandemica e mettere in atto processi di crescita e sviluppo dei territori. Favorire la partecipazione collettiva alla definizione di questi processi, specie in alcuni settori particolarmente legati ai bisogni collettivi come il sociale, è una precisa responsabilità cui, pur nelle difficoltà dettate dalla emergenza epidemiologica in corso e dai tempi stringenti, l’Amministrazione Comunale non intende abdicare, convinta com’è che dal confronto possano nascere soluzioni vincenti ai reali bisogni”. Con queste parole parte nota da Palazzo San Domenico in relazione all’incontro organizzato.

“Il primo tavolo che si intende avviare è quindi quello relativo la Missione n. 5 del PNRR “Inclusione e Coesione“. Il Comune di Bisceglie, unitamente al Comune di Trani, sotto l’egida tecnica dell’Ufficio di Piano Trani-Bisceglie e con la collaborazione della Consulta per l’inclusione sociale della città di Bisceglie e del Gal Ponte Lama, invita il terzo settore dei territori di riferimento – prosegue la nota – gli attori sociali e tutta la Cittadinanza interessata ad un momento di informazione sui contenuti della Missione 5 del PNRR e di confronto sulle relative linee di azione.

L’incontro è fissato per mercoledì 26 gennaio alle ore 18 e si svolgerà sulla piattaforma Google Meet al link: meet.google.com/whn-sbyp-qhe.

Parteciperanno i sindaci delle due comunità, Angelantonio Angarano e Amedeo Bottaro e l’assessore alle politiche sociali del comune di Bisceglie Roberta Rigante. Gli interventi tecnici saranno a cura del Dirigente dell’Ufficio di Piano, dott. Alessandro Attolico, e del Dirigente della ripartizione socioculturale del Comune di Bisceglie, dott. Raffaele Salamino.