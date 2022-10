Piero Innocenti si dimette dal Consiglio Comunale: al suo posto subentra Antonio Gisondi

“Il 12 ottobre mi sono dimesso da Consigliere comunale. Domani Antonio Gisondi prenderà il mio posto in Consiglio comunale”. Lo annuncia Piero Innocenti, eletto nel 2018 con la lista “Scegli Bisceglie” a sostegno della candidatura di Angelantonio Angarano.

“Quando sono stato eletto nel 2018 ho subito proposto al gruppo civico una staffetta a metà consigliatura con Antonio”, scrive Innocenti. “Motivi di studio e tutto quello che la pandemia ha causato non ci ha permesso di compiere prima questo passo. Nelle scorse settimane, per ragioni personali che mi rendono molto difficile conciliare la vita privata e professionale con l’impegnativa attività di consigliere, ho chiesto al gruppo Scegli Bisceglie di riprendere finalmente la proposta di staffetta con Antonio”.

Innocenti, inoltre, coglie l’occasione per smentire le voci su di un nuovo incarico lavorativo che lo avrebbe reso incompatibile con la carica di consigliere. “Continuerò ad essere a disposizione dei cittadini che vorranno contattarmi e a impegnarmi per la città con il gruppo Scegli Bisceglie. Un grande in bocca al lupo ad Antonio che sarà sicuramente in grado di portare avanti le nostre proposte per una Bisceglie più bella”, conclude l’ex consigliere.