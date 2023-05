Osservazioni al PUG, Arena-Amendolagine: “Si passi dalle promesse elettorali ai fatti”

“Apprendiamo che uno dei candidati sindaco al ballottaggio, Francesco Spina, durante un comizio ha condiviso pubblicamente le nostre proposte di revisione-integrazione al Piano urbanistico generale. Spina ha detto di apprezzarle. Eppure lui, da sindaco, ha dimensionato il PUG per +17.000 abitanti rispetto agli attuali, insieme al suo vicesindaco dell’epoca che ora sta con Angarano. Siamo stupiti e allo stesso tempo soddisfatti che questo candidato – oggi, rispetto a ieri – ritenga utile, come affermato dai palchi, l’aggiornamento del PUG e apprezzi le nostre proposte”. Lo dichiarano Enzo Amendolagine e Vincenzo Arena.

“Invitiamo anche l’altro contendente in campo, e i suoi nuovi alleati – prosegue la nota – a dire parole chiare sullo sviluppo urbanistico della città. A chi sarà in maggioranza e a chi sarà in opposizione, senza distinzione, chiederemo di passare dalle promesse elettorali ai fatti, quando si tratterà di approvare o respingere in Consiglio comunale le nostre osservazioni”.

“Oggi invitiamo i candidati sindaco, i candidati consiglieri (che siano eletti o meno) a sottoscrivere, se la condividono, la petizione pubblica a supporto delle proposte di revisione-integrazione al Piano, che Vincenzo Arena di Libera il futuro e Vincenzo Amendolagine hanno lanciato”.

La petizione, che ha già raggiunto quasi 100 sottoscrizioni, è disponibile a questo link

https://www.change.org/p/prospettive-urbane-le-proposte-di-modifica-del-piano-urbanistico-generale-di-bisceglie.

I nomi e i cognomi dei sottoscrittori saranno depositati in Consiglio comunale prima della convocazione della riunione che dovrà discutere le osservazioni.