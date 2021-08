Oggi question time in Consiglio Comunale con 12 punti da trattare

È convocato per oggi, 2 agosto, il Consiglio Comunale nella palestra della Scuola Secondara di 1° grado “C. Battisti – G. Ferraris” in via Pozzo Marrone 84, alle ore 16:30, per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1 Interrogazione consiliare urgente in merito all’utilizzo dei soffioni 2 Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta per assegnazione posti a nuova area mercatale (prot. n. 19892 del 31/05/2021 – cons. Spina) 3 Interrogazione consiliare urgente con richiesta di risposta anche scritta relativa a situazione cimitero comunale e a diminuzione tariffe (prot. n. 20138 del 01/06/2021 – cons. Spina) 4 Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta per revoca anticipata del nucleo di valutazione scadente il 31/12/2021 (prot. Del 03/06/2021 n. 20238 – cons. Spina) 5 Interrogazione consiliare urgente anche con risposta scritta in merito all’approvazione del consuntivo 2020 (prot. n. 20497 del 04/06/2021 – cons. Spina) 6 Interrogazione consiliare a risposta scritta in merito a tematiche inerenti la pedonalizzazione di via A. Moro, controlli da parte della p.l. e azioni di tutela dei pedoni (prot. n. 20874 del 08/06/2021 – cons. Fata e Sasso R.) 7 Interrogazione consiliare a risposta scritta relativa alle autorizzazioni paesaggistiche e accertamento di compatibilità paesaggistica (prot.n. 20878 del 08/06/2021 – cons. Fata e Sasso R.) 8 Interrogazione consiliare urgente a risposta scritta in merito ai servizi anagrafici in convenzione con tabaccai (cons. gruppo pd Fata e Sasso R. – prot. n. 20879 del 08/06/2021) 9 Interrogazione consiliare urgente con richiesta di risposta anche scritta relativa a situazione trasporto pubblico locale (prot. n. 21365 del 10/06/2021 – cons. Spina) 10 Interrogazione consiliare a risposta scritta in merito al piano strategico del commercio (cons. gruppo pd Fata e Sasso R. – prot. n. 22272 del 16/06/2021) 11 Interrogazione consiliare urgente con risposta anche scritta relativa a situazione piscina comunale (prot. n. 22393 del 17/06/2021 – cons. Spina) 12 Interrogazione consilaire urgente a risposta scritta in merito al servizio di trasporto pubblico locale (cons. gruppo pd Fata e Sasso R. – prot. 22985 del 22/06/2021)

Si comunica inoltre che la seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it