Nel Modo Giusto-Difendiamo Bisceglie: “Parco Urbano in zona 165 si farà con Bisceglie Rinasce”

“Nel Modo Giusto e Difendiamo Bisceglie, con i consiglieri Giorgia Preziosa, Angela Di Gregorio e Francesco Spina – attraverso una nota congiunta dichiarano che – hanno presentato ieri una proposta concreta e coerente con quanto preannunciato nei giorni precedenti per l’inserimento nel DUP (il primo e più importante atto di programmazione per il triennio 2022-2025), del Parco Urbano sul mare di levante nella 165”.

“La proposta, purtroppo ha visto la maggioranza della così detta svolta compatta nel dire no con voto contrario e gli stessi consiglieri appartenenti a Silvestris – prosegue la nota – che nei giorni scorsi aveva detto che si sarebbe fatto il parco con tanto di droni e di video, hanno liquidato la proposta del capo corrente della svolta, come un autogol che deve essere superato. Come a dire lasciamolo giocare fuori dal consiglio con i droni, ma la vita amministrativa è diversa dalla propaganda elettorale. La verità è che l’autogol l’ha fatto tutta la maggioranza di Angarano-Silvestris, perdendo una grande opportunità di votare con l’opposizione, che è stata compatta, la grande occasione di dare un volto diverso alla costa di levante, rispetto alla cementificazione avvenuta nella zona di ponente”.

“Il parco urbano nella 165, lo abbiamo spiegato – affermano – non toglie alcun diritto ai proprietari e lottizzanti, che potrebbero comunque costruire i loro appartamenti nella parte retrostante più lontana dal mare. Inoltre, con la vicina area marina protetta, Ripalta e il Pantano, potrebbero crearsi importanti forme di sviluppo turistico proiettate agli splendidi pregi ambientali di quella zona. Un teatro all’aperto, spazi verdi, nuovi servizi e parcheggi funzionali a produrre lavoro e opportunità imprenditoriali. Ma la svolta ha preferito confermare i 300 appartamenti sul mare con tutto l’impatto che ne deriverà sul paesaggio e sull’ambiente”.

“Il dirigente nel suo parere ha, però, precisato che non ci sono convenzioni urbanistiche e che, quindi, la proposta di parco urbano è ancora realizzabile e dipende da una semplice scelta amministrativa. Noi questa scelta la faremo con Bisceglie Rinasce. Il parco urbano sulla costa che darà salute, sviluppo e lavoro a tanti giovani – conclude la nota congiunta a firma Preziosa, Di Gregorio, Spina – con le tante iniziative che si potranno realizzare, si farà nel rispetto di tutti (proprietari ecc.) e, soprattutto, dei cittadini!”.