Movimento 5 Stelle Bisceglie: “Siamo forza di opposizione ad amministrazione Angarano”

“Non immaginavamo che la presenza del presidente Conte potesse lasciare strascichi polemici nella nostra città. Per noi e i tanti cittadini biscegliesi è stato un giorno di festa e tale rimarrà”, con queste parole gli esponenti del Movimento 5 Stelle cittadino intervengono dopo il recente botta e risposta tra il sindaco Angarano e il consigliere Spina in seguito all’arrivo di Giuseppe Conte in città, accolto, tra le altre persone, anche dal l’attuale primo cittadino (LEGGI QUI).

“Ricordiamo a tutti, indistintamente, che il M5S a Bisceglie è forza di opposizione all’attuale amministrazione guidata da Angarano e la nostra visione politico-programmatica è molto distante dalla sua, ci sono gli atti e l’attività politica a dimostrarlo, se ce ne fosse bisogno”, si legge nella nota stampa diramata.

“Riteniamo che il saluto del sindaco all’ex presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sia stato un gesto di garbo istituzionale e null’altro”.