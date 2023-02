Mauro Sasso: “Ultimi giorni hanno svelato ancora una volta il modus operandi di Angarano”

“Gli ultimi giorni hanno svelato ancora una volta il modus operandi di Angelantonio Angarano in questi anni. A pochissimi mesi dalla fine del mandato, effettua un rimpasto di Giunta. Un’operazione legittima ma che ha più il sapore dell‘ultima spartizione politica di una maggioranza sempre più in bilico”. Lo dichiara il consigliere comunale Mauro Sasso attraverso una nota.

“Infatti, negli ultimi mesi sempre più spesso è decisivo il voto di Angarano per poter approvare i provvedimenti di una giunta di ‘separati in casa’ e mantenere il numero legale dell’Assemblea Comunale. Questo è l’ennesimo cambio di guida dell’assessorato allo sport (il quarto in soli 5 anni) e conferma l’altissimo turnover femminile della giunta Angarano – sottoliena – con le assessore spesso sacrificate nei rimpasti”.

“Questo ‘giocare con le poltrone‘ evidenzia da un lato il suo navigare a vista, perché chi ha un programma e va verso quella rotta non cambia membri di squadra, a meno che non li riconosca incompetenti; dall’altro l’incapacità di governare stabilmente e la necessità di trovare nuovi consensi, evidenziando la perdita di quello ricevuto. Queste modalità politiche poco si addicono – sostiene Sasso – ad una città che deve poter programmare il suo futuro, supportata da una macchina amministrativa efficace e puntuale”.

“Domenica 29 durante un evento elettorale il Sindaco in carica ha affermato: “Non esiste un’opposizione seria, si cerca esclusivamente di gettare fango sulle persone e sulle loro famiglie”. Io personalmente, ma stessa cosa posso affermare con riferimento ai consiglieri di minoranza della coalizione Davvero Bisceglie, non ho mai utilizzato toni così sprezzanti e duri. Avremo sicuramente punti di vista differenti, ma dire menzogne così. Sono stato sempre costruttivo e rispettoso dei ruoli, delle istituzioni e della volontà popolare, presentando decine e decine di proposte e spunti di riflessione, puntualmente ignorati.

Piuttosto, ci è stato chiesto un tavolo di confronto, ma stiamo aspettando, da 5 anni, la convocazione. Forse non si riesce a trovare il falegname?”

“Anche in occasione della discussione nell’ultimo Consiglio Comunale del nuovo Piano Urbanistico Generale, che alla città mancava dal 1975, questo è stato approvato solo grazie alla responsabilità della minoranza, che ancora una volta si dimostrata attenta alle esigenze di tutti i cittadini, non a bieche manovre politiche. Tutto questo per rimarcare – conclude il consigliere Sasso – cosa io e la coalizione Davvero Bisceglie con Vittorio Fata candidato Sindaco non siamo. Preferiamo essere affidabili, coerenti, seri e rispettosi”.