Maglia 165, Spina: “Si mettano animo in pace Naglieri-Angarano-Silvestris. Parco urbano sul mare si farà”

“Si mettano l’animo in pace Naglieri-Angarano-Silvestris (LA SVOLTA). Il parco urbano sul mare si farà. Non si tratta di una scelta a discrezione della svolta, ma una scelta obbligata già scritta e approvata dal commissario ad acta con nuovo il Pug (piano urbanistico generale) che in modo doloso i “signori della legalità della Svolta” tengono nei cassetti, con la complicità degli uffici, e non portano in consiglio per non fare scattare le misure di salvaguardia che impedirebbero la sottoscrizione delle convenzioni a valle dello scandaloso piano di lottizzazione approvato dall’amministrazione della SVOLTA”. Lo dichiara il consiglieire comunale Francesco Spina replicando all’assessore Naglieri in merito alla questione Maglia 165 (leggi qui).

“La lottizzazione è revocabile senza le convenzioni urbanistiche e, comunque, con i fondi Pnrr disponibili per parchi urbani – sostiene Spina – si possono indennizzare i proprietari e garantire loro la esecuzione degli edifici nella parte retrostante della zona 165 e non proprio sul mare come un vero e proprio muro di cemento posto proprio come argine e ostacolo al futuro dei giovani della nostra città”.

“Il parco urbano sul mare si farà. Sappiamo già che avremo interessi “particolari” contro e che, come sempre, i loro garanti storici come Naglieri, Angarano e Silvestris metteranno in campo tutte le loro peculiarità migliori: la calunnia, l’insinuazione, l’attacco personale, la mistificazione dei fatti e tutto il repertorio migliore della SVOLTA. Purtroppo per loro ‘aria netta non ha paura dei tuoni’. Il parco urbano si farà, come si sono già fatte importanti opere di rigenerazione come via Aldo Moro e il porto, per l’ambiente, il benessere, la salute dei cittadini, delle future generazioni e lo sviluppo turistico della città!”.