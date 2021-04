Lopalco: “Lezioni in presenza? Nessuna decisione. Puglia in zona rossa anche dopo Pasqua”

“Non è stata ancora presa alcuna decisione dalla Regione sulla riapertura delle scuole dopo le festività pasquali“. E’ quanto hanno affermato gli assessori Pier Luigi Lopalco (Salute), Sebastiano Leo (Istruzione) e Rosa Barone (Welfare).

I tre componenti della giunta Emiliano hanno precisato, però, che c’è l’intenzione da parte della Regione Puglia di ripartire con le lezioni in presenza in linea con le decisioni del Governo Draghi per ciò che concerne la fascia d’età 6 – 11 anni.

“La situazione contagi in Puglia potrebbe migliorare verso la fine di aprile“, ha dichiarato Lopalco, “e difficilmente subito dopo le festività pasquali la Puglia sarà fuori dalla zona rossa“. L’assessore ha anche spiegato che in alcune province vi è una fase di stabilizzazione, mentre in altre la curva continua purtroppo a crescere.