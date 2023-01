Lavori scuola Abbascià, Angarano: “Dal prossimo anno scolastico a disposizione del Primo Circolo”

“Si lavora anche alla scuola Dino Abbascià. Stamattina ho effettuato un sopralluogo con la Dirigente del primo Circolo Didattico, Marialisa Di Liddo, e personale dell’Ufficio tecnico”. A parlare è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“L’immobile, in disuso, era stato vandalizzato. Ora lo stiamo rimettendo a posto con interventi di manutenzione straordinaria – spiega il primo cittadino – risistemazione delle porte danneggiate, la ritinteggiatura delle pareti, la risistemazione dei servizi igienici, adattandoli all’età dei bimbi in età di scuola primaria. Abbiamo inoltre installato un sistema di allarme, come in tutti edifici pubblici, per proteggerli dall’inciviltà di taluni”.

“Questo bellissimo e caratteristico edificio in piazza Tre Santi, nel cuore del centro storico dal prossimo anno scolastico – afferma – sarà a disposizione del Primo Circolo e quindi tornerà a vivere, ad animarsi, ad ospitare piccoli studenti per la loro crescita e formazione, in ambienti scolastici confortevoli e rinnovati. Esaminando i risultati del sondaggio rivolto alla cittadinanza e compiuto dall’Amministrazione Comunale, nonché ascoltando le famiglie e la Comunità scolastica – conclude Angarano – valuteremo la necessità di istituire un collegamento di trasporto scolastico”.