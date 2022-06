L’Ambasciatore della Repubblica Ceca in visita a Bisceglie

Domani, 25 giugno, l’Ambasciatore della Repubblica Ceca a Roma, Hana Hubáčková, accompagnato dal Console per l’Italia, Jana Karfikova, assieme al neo Console onorario per la Puglia, Riccardo Di Matteo, faranno visita a Bisceglie e incontreranno il Sindaco Angelantonio Angarano.

Questa sera, 24 giugno, in occasione dell’inaugurazione a Bari della sede consolare della Repubblica Ceca, alla presenza delle massime Autorità della Regione, sarà ufficializzata la nomina del nuovo Console Onorario per la circoscrizione consolare di Puglia (la cui sede è a Bari), il Sig. Riccardo Di Matteo. In tale veste, la rappresentante del Ministero degli Esteri della Repubblica Ceca, Ambasciatore Hana Hubáčková consegnerà al Sig. Di Matteo, l’Exequatur che lo abilita ad esercitare la sua funzione onoraria nell’interesse della Repubblica Ceca. Di conseguenza, il nuovo Consolato Onorario di Bari entrerà a far parte della rete degli otto Consolati Onorari presenti in Italia i quali, tra i loro compiti si impegnano a diffondere la consapevolezza delle eccellenze della Repubblica Ceca in diversi ambiti come quello commerciale, culturale, scientifico ed altri ancora, nonché con lo stringere accordi commerciali con partner istituzionali e associazioni riconosciute, dando vita anche a gemellaggi a livello internazionale.

Dopo la permanenza nel capoluogo pugliese, i rappresentanti diplomatici della Repubblica Ceca hanno deciso di visitare uno dei territori più ricchi dal punto di vista commerciale qual è la provincia di Barletta Andria Trani, soffermandosi nella Città di Bisceglie, che racchiude con le sue bellezze artistiche e naturali, alcune peculiarità per possibili accordi di ordine non solo commerciali, ma anche turistico e culturale, in particolar modo in occasione del semestre di Presidenza dell’Unione Europea da parte della Repubblica Ceca, che avrà inizio dal 1° luglio 2022, per concludersi il 1° gennaio 2023.

Proprio negli ultimi anni la Puglia e la Repubblica Ceca hanno visto un forte avvicinamento commerciale e turistico tra queste vitali e strategiche realtà europee.

“Siamo onorati di questa visita che sarà anche un’occasione, con lo spirito di collaborazione che ha sempre unito le città della sesta provincia pugliese, grazie alla collaborazione offerta al neo Console onorario Riccardo Di Matteo, per parlare di prospettive commerciali, turistiche e culturali con la Repubblica Ceca, valutando ipotesi di accordi ed intese, come possibili gemellaggi, che vedano questo territorio ancora una volta protagonista del proprio futuro sociale ed economico”, ha tenuto a sottolineare il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.