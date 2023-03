La Notte: “Finalmente sbloccati fondi per nuovo Ospedale del Nord Barese”

“Ieri, 27 Marzo, è stata una data storica per la nostra città: finalmente con la riunione di giunta sono stati sbloccati i fondi per il nuovo Ospedale del Nord Barese che nascerà sul territorio biscegliese”. Ad annunciarlo è il Consigliere Regionale Francesco La Notte.

“L’iter burocratico è stato avviato dieci anni fa dal Sindaco Avv. Francesco Spina e dal Vice-Sindaco Dott. Casella, i quali, spinti dalla lungimiranza politica, e dalla progettualità, hanno dato vita all’idea di poter far sorgere il nuovo nosocomio ospedaliero nella nostra città”, prosegue La Notte. “Oggi, grazie all’impegno e alle mie battaglie nella Terza Commissione, siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato”

“Mi piace anche ricordare che, nel lontano 2012, l’attuale primo cittadino storceva il naso a questo progetto. Oggi, noto con piacere che ha cambiato idea e ne parla anche bene attribuendosi meriti non suoi, in quanto come sappiamo tutti la sanità è competenza Regionale e l’idea è partita dall’allora Sindaco avv. Spina nel 2012. Oggi possiamo dire con certezza, con l’anticipo di competenza della Regione di 9 milioni e 650 mila euro, pari al 5% della cifra necessaria stabilita per la costruzione della struttura, che ammonta a circa 193 milioni, che la Asl Bt potrà far partire la gara per aggiudicare il progetto”, scrive La Notte.

“Posso affermare con orgoglio che Bisceglie, finalmente, rinnoverà la sua tradizione in ambito Sanitario con la nascita del Nuovo Ospedale del Nord Barese e potrà primeggiare nella nostra Provincia come eccellenza sanitaria. Questo progetto di lungimiranza politica, nato nel 2012, è a tutti gli effetti la dimostrazione che chi ama davvero Bisceglie lo fa con i fatti e non con i selfie e le frasi romantiche, ma studia, progetta e lotta sui tavoli per portare finanziamenti e opere sul territorio, che daranno vita alla nascita di un nuovo indotto economico per la nostra città, questo significa nuovi posti di lavoro, nuova economia per la nostra amata città”, conclude La Notte.