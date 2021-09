Inizio nuovo anno scolastico, gli auguri del consigliere regionale La Notte

“Da oggi e fino al 20 settembre prossimo, migliaia di ragazzi pugliesi torneranno progressivamente in aula per il nuovo anno scolastico. C’è fermento tra i ragazzi che non vedono l’ora di tornare in classe, dopo quasi due anni di didattica a distanza che li ha privati di alcuni dei momenti fondamentali del loro percorso di crescita. A loro, ai loro docenti e a tutto il personale coinvolto negli istituti pugliesi, va il mio personale augurio per un sereno rientro a scuola”. Questo l’augurio del consigliere regionale Francesco La Notte, vicepresidente della Commissione Istruzione (VI Commissione) del Consiglio Regionale della Puglia.

“Tornerà finalmente in presenza chi ha iniziato una nuova scuola da remoto lo scorso anno e chi, tra mille difficoltà, ha seguito in questi mesi le lezioni nonostante il poco spazio in casa, magari da dividere con i fratelli e le sorelle, anche loro impegnati nella didattica a distanza, o per problemi legati agli strumenti tecnologici da utilizzare”, prosegue La Notte. “Si respira quindi una grande voglia di ricominciare dopo un ciclo scolastico caratterizzato da sospensioni, disservizi e distanziamento fisico ed emotivo”.

“La Regione Puglia si è attrezzata in questi mesi per permettere il rientro degli studenti in presenza e garantire la continuazione dell’attività didattica a scuola anche successivamente. I ragazzi e le famiglie hanno risposto benissimo alla campagna di vaccinazione e alla chiamata attiva che sta avvenendo attraverso le scuole, grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. Il 47% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi, mentre il 70% ha ricevuto la prima dose”.

“A tutte le ragazze e i ragazzi pugliesi va il mio augurio perché il ritrovarsi di nuovo assieme dia loro i migliori stimoli per la vita, scolastica e non”, conclude il consigliere La Notte.