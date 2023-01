Inaugurazione Ostetricia e Ginecologia, Angarano: “Conferma nostro ospedale come eccellenza”

“La riapertura dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dopo importanti lavori di ammodernamento è una splendida notizia per la nostra Città. Finalmente da domani si potrà tornare a nascere a Bisceglie, in ambienti idonei e confortevoli visti gli interventi di rifunzionalizzazione che hanno riguardato sia le stanze di degenza che le sale parto, unitamente alle sale di attesa e di monitoraggio, alla cucina e alla sala medici. Un evento molto atteso da tutta la cittadinanza”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano al termine dell’inaugurazione del nuovo reparto di Ginecologia dell’ospedale Vittorio Emanuele II, avvenuta questa mattina (leggi qui).

“Desidero augurare buon lavoro al Primario Dott. Jimmy Triglione, ai medici, alle ostetriche, agli infermieri e al personale sanitario. Questo è un importante progresso per il nostro ospedale che si somma a molti altri significativi passi avanti che si stanno compiendo. È il caso, per esempio, dei lavori realizzati per il nuovo, moderno e funzionale Pronto Soccorso e per il potenziamento del Laboratorio Analisi. Ciò si somma ad un miglioramento generale degli ambienti comuni che li rende più accoglienti e agli interventi che riguarderanno Radiologia e la Pneumologia”, ha aggiunto il primo cittadino di Bisceglie, accompagnato dagli Assessori Parisi, Mazzilli e Innocenti e dai consiglieri comunali Coppolecchia e Carelli.

“Tutto questo conferma il nostro ospedale come eccellenza e ne testimonia le valevoli ambizioni di essere presidio di primo livello. Per questo non posso che ringraziare il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’Assessore regionale alla Sanità Rocco Palese, la Direttrice Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo e la direttrice sanitaria dell’ospedale Pierangela Nardella. Continuando su questo solco, il nuovo ospedale del nord barese che sarà realizzato nella nostra Città continuerà a potenziare l’offerta sanitaria per tutto il nostro territorio e potrà dare ulteriori risposte significative in tema di cure e assistenza sanitaria”, ha concluso il Sindaco Angarano.