Il consigliere Innocenti si dichiara indipendente: “Serve cambio di passo con nuovi assessori”

Il consigliere comunale Piero Innocenti nei giorni scorsi ha comunicato al sindaco Angarano e al presidente del consiglio comunale Casella la propria volontà di dichiararsi indipendente già dal prossimo Consiglio comunale.

Sulla decisione del consigliere Innocenti, eletto nelle fila del gruppo civico Scegli Bisceglie, hanno pesato “la lentezza della macchina amministrativa e burocratica – si legge nella nota stampa – la continua difficoltà nell’affrontare determinate situazioni, i tempi con cui si risponde alle necessità e alle istanze dei cittadini, la poca condivisione delle decisioni e degli obiettivi in seno alla maggioranza”.

“Sebbene i restanti mesi di consiliatura siano decisamente pochi – spiega Piero Innocenti – serve un cambio di passo, probabilmente con nuovi assessori, come chiesto più volte in riunioni ed incontri, ed una linea politica chiara e sostenuta anche dalla macchina amministrativa. Pochi obiettivi importanti, e soprattutto raggiungibili, in questi ultimi mesi di mandato. Tra questi deve esserci sicuramente l’avvio dell’iter per l’ottenimento della Bandiera Lilla, una attestazione di particolare attenzione e sensibilità da parte dei Comuni verso il turismo disabile”.

“Il gruppo Scegli Bisceglie, da me rappresentato in Consiglio, non ha intenzione di far mancare il sostegno alla maggioranza. Ma se i cambiamenti richiesti non saranno visibili sin da subito, mi riservo la possibilità di valutare caso per caso se votare o meno i provvedimenti portati in Consiglio comunale. Solo così potrò adempiere a pieno al mandato ricevuto dai cittadini nel 2018”, conclude il consigliere Innocenti.