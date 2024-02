Fratelli d’Italia Bisceglie, ecco le proposte in vista del prossimo consiglio comunale

In vista del prossimo consiglio comunale sul bilancio, Fratelli d’Italia Bisceglie attraverso il suo consigliere comunale Mimmo Spina ha inviato al Segretario Generale delle proposte di emendamenti al bilancio di previsione 2024 che dovrà essere approvato in quella seduta.

“Vogliamo condividere con i concittadini biscegliesi le nostre proposte: 1) coinvolgere le parti sociali e la cittadinanza alla stesura della programmazione di bilancio, affinché in questo periodo di grave crisi economica la gente sappia esattamente come vengono spesi i soldi delle tasse versate; 2) realizzare un parcheggio sotterraneo in centro, in modo tale da favorire realmente il commercio e la viabilità; 3) implementare il servizio di videosorveglianza soprattutto nelle aree giochi dei bambini e nelle piazze e ville comunali; 4) Sistemazione di Via Pendio Cappuccini: questa strada diventa un lago tutte le volte che piove, comportando la impossibilità per i cittadini di percorrerla a piedi, poiché manca un marciapiedi o un idoneo sistema di scolo delle acque meteoriche; 5) istituire della giornata dei giochi della tradizione, 6) istituire la “strada dei ciliegi” per incrementare il turismo attraverso la valorizzazione sia dei prodotti locali che del patrimonio storico culturale che i casali rappresentano; 7) incrementare ed attrezzare zone fitness gratuite all’aperto per favorire l’attività fisica”.

“Riteniamo che attraverso un’opposizione costruttiva e propositiva – conclude la nota di Fratelli d’Italia Bisceglie – si possa contribuire alla crescita della città con serietà e concretezza, dando voce alle esigenze dei cittadini, che costantemente ascoltiamo”.