Finanziamento per scuola Carrara Gioia, Angarano: “Dimostrata capacità progettuale”

Il Comune di Bisceglie ha ottenuto un finanziamento PNRR di 1.800.000 euro per l’adeguamento antisismico, antincendio e l’efficientamento energetico della scuola in Carrara Gioia. L’importo complessivo comprende una quota di cofinanziamento di 128mila euro che giungerà dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse) come conto termico.

L’edificio scolastico, risalente agli anni ’70 e quindi realizzato con tecnica costruttiva ormai datata, sarà sottoposto all’esecuzione di lavori strutturali così da portarlo agli standard normativi attuali.

Con gli interventi di pulitura e rinforzo di solai e pilastri, saranno effettuati anche lavori di carattere impiantistico ed edile, l’impermeabilizzazione della copertura, la sostituzione degli infissi con altri ad efficienza energetica, il rifacimento dell’impianto elettrico e idrico-fognario, che consentiranno l’ottenimento delle certificazioni previste per legge e renderanno gli ambienti scolastici più sicuri, moderni e funzionali.

Il finanziamento per Carrara Gioia si somma agli altri due, recentemente ottenuti dal Comune in tema di edilizia scolastica, per complessivi 5.626.000 euro per la nuova costruzione di un asilo nido comunale in via Padre Kolbe e di una scuola per l’infanzia in corso Dott. Sergio Cosmai.

“È l’ennesimo finanziamento milionario che siamo riusciti ad intercettare, dimostrando capacità progettuale e programmatoria”, commenta il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “In questa pioggia di finanziamenti che stiamo ottenendo per Bisceglie, molta attenzione è riservata agli istituti scolastici, così da far crescere e studiare i nostri bimbi e ragazzi in ambienti confortevoli e idonei. Per lo stesso motivo, in questo periodo, sono in corso lavori in diversi plessi scolastici cittadini. Continuiamo a badare sia al presente sia al futuro, con il massimo impegno e idee chiare”.