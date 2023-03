Fata: “Una visione diversa del porto turistico. Ecco cosa intendiamo attivare”

Giunge una nota stampa del candidato sindaco Vittorio Fata, a capo della coalizione Bisceglie Davvero, che integralmente pubblichiamo.

“Bisceglie Approdi dev’essere vista e considerata, nello scenario turistico pugliese attuale, come un vero e proprio resort stellato per la nautica da diporto e del turismo nautico. Una visione che è mancata nel corso di quest’ultimo decennio mentre la Puglia intera, al contrario, ha saputo intercettare le continue richieste dei mercati turistici stranieri e nazionali.

Attiveremo nell’area del porto turistico una nuova concessione per l’erogazione di carburanti.

L’importanza di creare una rete di servizi tra porti e territori limitrofi è fondamentale per lo sviluppo economico turistico di Bisceglie e di tutta la Bat. Attiveremo il servizio di trasporto con calessino nell’ambito cittadino.

Un servizio di trasporto caratteristico e tipico di ogni realtà turistica in collegamento con il porto, le strutture alberghiere, B&B, le spiagge e la stazione ferroviaria. Promuoveremo iniziative di privati che vorranno svolgere attività di noleggio di natanti per far vivere ai turisti l’esperienza di Bisceglie vista dal mare e la meraviglia della falesia delle grotte di Ripalta. Eventi di carattere sportivo nautico arricchiranno il cartellone estivo biscegliese in promozione anche del turismo sportivo.

La vicinanza all’aeroporto di Palese è un valore aggiunto per l’accoglienza che intendiamo offrire.

Nel corso dei prossimi cinque anni ci adopereremo per essere i primi in Puglia ad attivare una pista di atterraggio per gli idrovolanti da e per la Grecia, Turchia, Montenegro e Croazia. Bisceglie Approdi è una delle porte d’ingresso turistico che meritano la migliore valorizzazione possibile.

Attivare una zona del porto per l’accoglienza dei Megayacht e delle crociere non basta. Intendiamo attivare, in collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti, tutti i servizi dell’indotto portuale. Il nostro punto di forza sarà l’alleanza con gli esercizi di vicinato.

Per la promozione enogastronomica del territorio intendiamo attivare un turismo esperienziale tra cantine vinicole, frantoi, borghi storici, musei, cattedrali, castelli. Allargheremo a nuovi orizzonti la mission turistica di Bisceglie. Idee chiare, proposte realizzabili, discorsi seri”.