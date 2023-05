Fata: “Bisceglie non potrà essere amministrata da un uomo solo al comando”

“Quasi un quarto dei biscegliesi che si sono recati al voto fra domenica e lunedì hanno sostenuto la coalizione “Davvero Bisceglie“. Un risultato lusinghiero ma insufficiente a raggiungere il secondo turno”. Lo dichiara il candidato sindaco Vittorio Fata.

“Un consenso personale, superiore al risultato delle liste, del quale sono particolarmente onorato. Grazie di vero cuore a tutti coloro che hanno premiato la proposta programmatica presentata in campagna elettorale. È tempo di riflessioni e le nostre, in vista del ballottaggio, sono inevitabilmente quelle più attese. È evidente che, in ogni caso, molto dovrà cambiare. L’elettorato ha lanciato un segnale inequivocabile: Bisceglie non potrà essere amministrata da un uomo solo al comando né potrà permettersi il lusso di perdere altro tempo. Di contenuti, temi e azioni concrete da compiere parleremo con chiunque volesse aprire un confronto, nell’esclusivo interesse della città”.