De Feudis su nuove tariffe mensa scolastica: “Mi sembra ancora troppo poco”

“Speriamo sia vero che le tariffe sulla mensa siano state diminuite, perché con un contratto in corso di appalto vorrà dire che nel bilancio sono state inserite maggiori risorse pubbliche, come faceva l’amministrazione precedente”. A parlare è Flavio De Feudis, presidente Difendiamo Bisceglie in merito alle nuove tariffe scolastiche che la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Angarano ha adottato per il servizio di refezione scolastica anno 2022 (leggi qui).

“I cittadini prendono atto che dopo l’intervento dell’opposizione e di Spina che denuciava esorbitanti aumenti, ora il sindaco si sia reso conto di aver esagerato e fa marcia indietro. Mi sembra ancora troppo poco. Si ripristino le tariffe dell’amministrazione Spina – conclude De Feudis – con 1,50€ a pasto e si cancellino le tariffe aumentate”.