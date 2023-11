Danni causati da siccità nel 2022, in erogazione 158mila euro di ristori ad aziende biscegliesi

Buone notizie per l’agricoltura biscegliese. Sono in erogazione i ristori dei danni alle produzioni agricole ricadenti nel territorio comunale provocati dalla siccità nel periodo gennaio 2022 – settembre 2022.

I fondi sono stati stanziati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che ha riconosciuto l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi occorsi nel succitato periodo in Puglia su richiesta formulata dalla Regione Puglia.

L’Amministrazione Comunale di Bisceglie, in collaborazione con il Gal Ponte Lama, ha concluso le lunghe e complesse procedure di verifica tese ad accertare la ricevibilità delle istanze e il corretto possesso dei requisiti per poter beneficiare degli aiuti disposti dal Governo. Nei giorni scorsi è stata completata l’istruttoria e si può quindi procedere alle liquidazioni di complessivi 158.457,30 euro in favore di oltre trenta aziende biscegliesi che hanno subito danni a causa della siccità e hanno risposto all’avviso pubblicato dal Comune di Bisceglie presentando domanda di risarcimento.

“Ringrazio gli Uffici Comunali e il Gal Ponte Lama, appositamente incaricato dal Comune, che si sono prodigati per chiudere nel più breve tempo possibile il lungo iter burocratico e amministrativo”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Ancora una volta, come avvenne già per i rimborsi per le gelate del 2018, abbiamo subito promosso il bando e siamo stati punti di riferimento per istruire le domande di aiuto ritenute ammissibili delle aziende agricole cittadine, per poi giungere alle erogazioni dei ristori. Un segno di attenzione e vicinanza, concreta e tangibile, al mondo dell’agricoltura, settore trainante dell’economia cittadina, e in particolare alle aziende che hanno dovuto fare i conti con gravi danni causati dalla siccità del 2022 con tutte le ripercussioni negative che ne sono conseguite”.