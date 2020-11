Coprifuoco, sindaco Angarano: “I controlli continueranno e saranno rigorosi”

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, con un post sulla personale pagina Facebook annuncia che “Continuano i controlli delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, anche nelle ore serali e notturne, per verificare il rispetto delle misure Covid e dissuadere assembramenti”.

E aggiunge: “Ieri, durante i pattugliamenti, sono stati monitorati anche i luoghi dove sussiste il rischio di aggregazioni di giovani”.

“Gli agenti hanno intimato il rispetto delle regole, trovando ampia collaborazione dei ragazzi”, precisa il primo cittadino, “Da oggi vi ricordo che entra in vigore il coprifuoco, per cui (salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità) dalle 22 alle 5 sono vietati gli spostamenti, anche all’interno dello stesso comune di residenza. I controlli continueranno e saranno rigorosi“, conclude Angarano.