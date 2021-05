Coprifuoco, Emiliano: “Non può essere tolto subito, ma rivisto in linea con i dati”

“Qualcuno sostiene che entro poco tempo il coprifuoco non sarà più necessario. Io ritengo, però, che non possa essere tolto immediatamente perché, in questo momento, rischia di darci un colpo di coda sui contagi del quale proprio non abbiamo bisogno. Va fatto gradualmente”. Ad affermarlo è Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza della Regioni, rispondendo alla domanda dei giornalisti sulla posizione delle Regioni sulla questione.

“Sappiamo bene che il coprifuoco, con il calare dei contagi e l’aumento delle vaccinazioni, si allungherà – ha spiegato Emiliano – o addirittura sparirà. È evidente che il coprifuoco non è di per sé necessario per far scendere i contagi, ma serve a evitare di dare occasione a coloro che violano le norme elementari, di poter fare queste violazioni. Più le persone si comportano bene e meno si contagiano, meno ci sarà bisogno di questo”.

Intanto, per la prima volta dopo due mesi, l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pugliesi scende sotto la soglia del 30%, esattamente si attesta al 29%. Anche nei reparti di Malattie infettive e pneumologia l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al Covid-19 cala ed è ora ferma al 36%, quattro punti sotto il limite del 40% fissato dal Ministero della Salute.

Per ciò che riguarda la campagna vaccinale la Puglia ha raggiunto mercoledì 12 maggio una copertura del 30,03% per la prima dose. Per le seconde dosi siamo invece al 12,56% della popolazione. Nel rapporto tra dosi ricevute e utilizzate la Puglia è ora prima nella classifica nazionale con il 95,4%.

Dal 13 maggio, inoltre, in Puglia, dalle 14:00, sarà possibile prenotare la vaccinazione per i nati dal 1964 al 1965 attraverso il sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800.713.931 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. Gradualmente, da sabato 15 maggio alle 14 si potranno prenotare le classi di età dal 1966 al 1967, da lunedì 17 maggio alle 14 i nati dal 1968 al 1969 e da mercoledì 19 maggio sempre alle 14 i nati dal 1970 al 1971.