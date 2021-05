Consulta Politiche Culturali, ecco i nomi dei 14 componenti selezionati dal sindaco

E’ terminata la selezione dei nominativi giunti in Comune per la composizione della Consulta delle Politiche Culturali, organismo che riunisce personalità del tessuto associativo cittadino e che offre proposte e suggerimenti in termini di sviluppo turistico-culturale all’amministrazione comunale.

I quattordici ammessi a far parte dell’organismo consultivo sono Vincenzo Abascià, Antonio Dell’Olio, Viviana Peloso, Agnese Sasso, Sergio Salerno, Alessandra Graziani, Lucia Ferrante, Luciano Lazzaro Gigante, Nicola Gallo, Mauro Racanati, Antonio Speranza, Vincenzo Paolo Ruggieri, Francesco Brescia e Loredana Acquaviva.

Nominati anche otto referenti di altrettante associazioni biscegliesi: Antonia Maria D’Ambrosio per Teclas, Silvia Cantarone per Muvt, Giuseppe Maenza per Media Politika Media in Politics, Angela Di Ceglie per ZonaEffe, Angela Rosa Graziani per Borgo Antico, Rosalba D’Addato per Anpi, Antonio Musci per Cineclub Canudo e Francesco Sinigaglia per CompagniAurea.

“La carica è onorifica e non determina riconoscimento di compensi” si legge sull’atto di nomina, “I componenti durano in carica sino a scadenza del mandato del sindaco, fatta salva l’eventualità di revoca anticipata o di dimissioni dalla carica”.

Il presidente della Consulta sarà eletto tra i componenti nel corso della prima seduta.