Consiglio Comunale, Spina, “Non ci sono numeri per approvare debiti fuori bilancio”

“Oggi alle 16:00 torna il Consiglio Comunale: solita miriade record di debiti fuori bilancio, con spreco di risorse comunali, mentre i cittadini piangono lacrime amare”. Comincia così la nota del consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina.

“Oggi in consiglio sono 12 i consiglieri di maggioranza, dopo la dichiarazione di indipendenza di un loro consigliere comunale. L’opposizione è di 12. Non ci sono quindi – afferma – i numeri per approvare i debiti fuori bilancio”.

“Auspico che tutte le opposizioni siano presenti e votino contro, perché non ci sono più alibi e non possono passare, con giochini trasversali, assenze strane o astensioni ridicole, provvedimenti della ‘Svolta’ che sono così duramente contro i cittadini. Tra aumenti di stipendi degli amministratori della ‘Svolta’ e sprechi con centinaia di debiti fuori bilancio, la città è in ginocchio. Altro che aiuti per pagare le bollette. Dalla ‘Svolta’ solo stangate”.