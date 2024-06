La Notte: ”Finalmente promulgata mia legge su sicurezza lavoro e dumping contrattuale”

“Con immenso orgoglio, posso annunciare che finalmente la mia legge. che porta la mia firma e il mio Cognome, sulla sicurezza del lavoro e contro il dumping contrattuale, a tutela dei lavoratori e della qualità del mercato del lavoro è stata promulgata dal Presidente Emiliano ed è a tutti gli effetti legge della Regione Puglia”. È con queste parole che il consigliere regionale Francesco La Notte annuncia la promulgazione della legge di cui è primi firmatario.

“Questa legge così importante, per tutto il nostro territorio Pugliese è tra le prime adottate in Italia, la nostra Regione finalmente, si doterà di uno strumento legislativo efficace e moderno. Ricordo a tutti che tale Legge, prevede premialità per quegli operatori economici che abbiano un’organizzazione improntata al benessere, alla salute, alla sicurezza e alla qualità del lavoro, in particolare rispetto al numero di ore lavorative richieste nell’appalto”, scrive La Notte in un comunicato stampa. “È stato condotto un duro lavoro di studio e di analisi, e finalmente abbiamo concluso questo iter procedurale, che mi rende ancora di più felice e determinato a lavorare in Regione Puglia per il bene del nostro territorio e della nostra comunità. Il mio modo di far politica, è diverso da quello degli attuali Influencer della politica, preferisco contribuire allo sviluppo del benessere socio economico della comunità, ai soliti slogan e foto, altro non sono che fumo negli occhi dei poveri elettori, antepongo la produzione di atti e leggi col pragmatismo che mi ha sempre caratterizzato”.