Antonio Decaro a Bisceglie per inaugurazione comitato elettorale in vista delle europee

Antonio Decaro, uscente sindaco di Bari e candidato alle elezioni europee per il Partito Democratico, sarà a Bisceglie il prossimo 1 giugno per inaugurare il comitato elettorale del PD in Piazza Vittorio Emanuele II, 104. L’appuntamento è per le ore 12.15.

“Decaro ha dimostrato in questi anni di saper bene amministrare e di avere a cuore le sorti dei comuni, specie del sud”, scrivono esponenti del PD cittadino, invitando la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione del comitato.

Il sindaco è il secondo nome nella lista PD per la circoscrizione Sud dopo la giornalista Lucia Annunziata. Le elezioni europee si svolgeranno l’8 e il 9 giugno, proprio in concomitanza con le amministrative a Bari, dove Decaro non può candidarsi, avendo già svolto due mandati da sindaco della città.