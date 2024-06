Elezioni europee, Bisceglie ospita convegno di Azione “Sognando l’Europa”

Sabato 1° giugno (ore 11:30) il Cinema Politeama di Bisceglie ospiterà il convegno “Sognando l’Europa”, evento organizzato da Azione Under 30 Puglia per discutere di programmi e idee in occasione delle imminenti elezioni europee.

All’evento saranno presenti l’onorevole Fabrizio Benzoni ed i Consiglieri Regionali Ruggiero Mennea, Fabiano Amati e Sergio Clemente ed il segretario provinciale Azione BAT Francesco Spina.

Un momento anche per presentare i programmi dei candidati al parlamento europeo: Dario Galantino, Carmen Craca, Valerio Poti e Danila Iacovelli. L’evento sarà moderato dal segretario provinciale Azione Under 30 Pasquale Ciocia.