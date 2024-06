Pioggia di premi per la Compagnia dei Teatranti a San Pietro Vernotico

Venerdì 31 maggio, nel corso della serata di premiazione della settima edizione della rassegna teatrale «Domenico Modugno», organizzata dall’omonima associazione di San Pietro Vernotico, la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie/Trani ha conquistato ben sei premi su nove con lo spettacolo “Tata Matilda”: Migliore spettacolo, vincitore della rassegna; Migliore regia, Enzo Matichecchia; Migliore attrice protagonista, Lella Mastrapasqua; Migliore attore non protagonista, Giuseppe Sasso; Migliore attrice non protagonista, Mirella Sorgente; Migliore attore caratterista, Enzo Ciani.

“Tata Matilda” è un lavoro di sinergia tra l’attore/regista Enzo Matichecchia, autore dell’adattamento, e la scrittrice Maria Giuseppina Pagnotta autrice dell’opera originale “Due uomini e una tata”, a testimonianza del fatto che dalle collaborazioni tra artisti operanti in diversi campi possono nascere e successivamente realizzarsi progetti vincenti come questo.

Lella Mastrapasqua è al suo terzo premio come migliore attrice protagonista, sia per “Tata Matilda” che per “Tre preti per una besciamella” dell’attore/regista Tonio Logoluso.