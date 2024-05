Preziosa: “Sussiste volontà di tutela? Dov’è la certezza di parcheggi a pagamento?”

“Giugno è prossimo e parecchi mesi sono ormai trascorsi dalla cessazione dei parcheggi a pagamento nella nostra città. Il tema più volte affrontato dal gruppo #nelmodogiusto, di certo non per ripicca ma per mera volontà di risoluzione, sembra non avere ancora una certezza”. Lo afferma il consigliere comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

“Il gruppo politico ha cercato nella massima assise cittadina di ricevere delle risposte che non sono state mai esaustive. C’è volontà di ripartire – dichiara – ma non prima che siano risolte questioni di notevole importanza. Ciò che interessa capire è essenzialmente quando ripartirà il servizio e se i lavoratori assunti dalla gestione precedente siano tutelati con le opportune salvaguardie salariali, soprattutto in prospettiva dell’osannata volontà, soprattutto a livello nazionale da parte di alcuni partiti, di tutela dei lavoratori stessi”.

“Sicuramente in prossimità della bella stagione il comune non potrà perdere l’opportunità di incrementare la cassa ma i dubbi sorgono in merito all’analisi di diversi fattori. Personalmente – conclude Giorgia Preziosa – ritengo che un po’ di chiarezza vada fatta perché è necessario che la città e i cittadini abbiano conoscenza non solo per una questione di rispetto ma soprattutto per una questione di trasparenza. Ricordiamoci sempre che la tutela del lavoro è una prerogativa garantita e una amministrazione che si rispetti dovrebbe saperlo”.