Playoff: Bisceglie Calcio punta sul “fattore” Ventura per il passaggio del turno

Dopo il 3-3 maturato nel match d’andata, il Bisceglie tornerà nuovamente in campo domani, 2 giugno, per affrontare la Vigor Lamezia nel match di ritorno delle semifinali playoff nazionali in programma al “Ventura” con fischio d’inizio alle ore 16.00.

I nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio sino al 2-2) per poter staccare il pass per la finale. Difatti, al secondo e decisivo turno dei playoff nazionali di Eccellenza, si qualificherà la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità al termine della gara di ritorno, si disputeranno due tempi supplementari di 15′ ciascuno e qualora non venisse siglata alcuna rete, si procederà all’effettuazione dei calci di rigore. Nel caso, invece, di parità con realizzazione di gol nel corso dei tempi supplementari, si qualificherà la squadra che avrà segnato in trasferta.

Una gara quindi da non sbagliare per i ragazzi di Mister Di Meo per inseguire l’obiettivo stagionale. Il tecnico tranese potrà contare su Pignataro al rientro dopo la squalifica ma dovrà ancora fare a meno di Kouame e Avvantaggiato.

Le due squadre torneranno a disputare una gara all’interno dell’impianto di Via Carrara Salsello dopo 30 anni. Nell’ultimo precedente, il Bisceglie si impose per 1-0 grazie al sigillo di Pino Di Meo.

Foto: Emmanuele Mastrodonato