Concerto Achille Lauro, Quagliarella: “Organizzazione fallimentare che sindaco non rimprovera”

“Il conterto di Achille Lauro, presentato come evento centrale del calendario estivo biscegliese non ha risparmiato l’amministrazione Angarano-Silvestris dall’ennesima debacle. L’evento, promosso dal sindaco e dall’ex assessore Sette come azione di solidarietà, con l’omaggio dei biglietti ai cittadini ucraini ed iniziative collegate, non ha tuttavia riscosso il successo sperato, tanto da non salvarlo dalle critiche dei partecipanti nei confronti dell’organizzazione”. Lo dichiara attraverso una nota stampa Domenico Quagliarella, espondente del movimento DifendiAmo Bisceglie.

“La mancata predisposizione di idonei posti riservati ai diversamente abili, provocando non pochi disagi e l’omessa delineazione delle aree definite “gold” – sostiene Quagliarella – da riservare a chi ha speso ben 60 euro per il biglietto, ma che in realtà si è visto beffato da chi, quelli stessi posti li ha occupati entrando all’evento gratuitamente, sono solo alcune delle contestazioni che pervengono all’indomani dell’evento. Polemiche che non mancano anche in merito alla data del calendario, ossia il lunedì di chiusura della festa dei Santi Patroni, un giorno che richiedeva il raccoglimento religioso della nostra comunità, attenta alle tradizioni, e che sicuramente ha tolto importanza alla festa stessa. Insomma, un’organizzazione fallimentare che il sindaco non ha inteso rimproverare o censurare, fornendo di Bisceglie un ulteriore bigliettino da visita negativo ed un’immagine a livello nazionale non degna delle potenzialità della nostra amata città”.

“Attendiamo una presa di posizione dell’amministrazione comunale – conclude l’esponente di DifendiAmo Bisceglie – che precisi di essere estranea agli indirizzi organizzativi suddetti e che si impegni ad agire nei confronti degli organizzatori per accertare responsabilità e danni causati dalla mancata restituzione del prezzo dei biglietti pagato e per i servizi non ricevuti.”