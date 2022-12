Comune di Bisceglie ammesso a finanziamento PNRR, oltre 2 milioni di euro per contrasto caporalato

“Il Comune di Bisceglie è stato ammesso al finanziamento PNRR di 2.200.000 euro per il contrasto al triste fenomeno del caporalato, risorsa da destinare al superamento degli insediamenti informali dei lavoratori stagionali stranieri impiegati in agricoltura”. Lo rende noto il Sindaco Angelantonio Angarano.

“L’erogazione statale permetterà la realizzazione di alloggi e strutture in genere nel territorio comunale per l’accoglienza dei lavoratori che giungono periodicamente nel nostro territorio. Il 70% di queste risorse – continua il primo cittadino – saranno destinate alla realizzazione di infrastrutture (quali alloggi, case d’accoglienza) mentre la restante parte sarà utilizzata per servizi, ovvero per supportare questi lavoratori in attività quali il sostegno legale alla contrattazione salariale ed all’assistenza sanitaria, oggi purtroppo diritti troppo spesso negati”.

“Un altro progresso molto qualificante per la nostra Città che ci rende orgogliosi. Ne ho parlato – conlcude Angarano – al V Congresso della Flai Cgil Bat, dove gli argomenti principali trattati dal segretario generale Gaetano Riglietti e da tutti gli intervenuti, tra cui il nostro concittadino Michele Valente, segretario generale Cgil Bat, sono stati proprio i diritti, l’occupazione, lo sviluppo sociale ed economico del territorio, la legalità”.