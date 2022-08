Ciocia: “Dimenticare importanza stagione estiva, cecità dell’amministrazione Angarano”

“Il progresso implica necessariamente uno studio. L’evoluzione pretende l’adeguata conoscenza dei propri punti di forza, per poterli sfruttare al meglio. L’attuale amministrazione comunale non ha minimamente compreso questi concetti. Visto e considerato che non solo non ha saputo sfruttare i punti di forza di Bisceglie, ma pare, li abbia volutamente ignorati fino a logorare cioè che di bello la nostra città potrebbe offrirci”. Sono le prime parole inviata da Pasquale Ciocia della lista civica DifendiAmo Bisceglie.

“Dimenticare la presenza del nostro mare, ed in generale l’importanza che la stagione estiva possa avere sotto tutti i punti di vista per la nostra città – prosegue – rappresenta il principale elemento di cecità dell’amministrazione Angarano. Basta fare un piccolissimo paragone per accorgersi della nostra arretratezza. Basta dare un’occhiata ai programmi estivi delle città limitrofe per accorgesti quanto una giusta preparazione possa dare i suoi frutti”.

“Allora noi biscegliesi dobbiamo assistere passivamente alla presenza di artisti internazionali sul suolo tranese e su quello molfettese. Anche Corato, ha saputo offrire numerose possibilità attrattive. Bisceglie, invece, è rimasta ferma. È stato presentato un programma in fretta e furia – sostiene il rappresentate di DifendiAmo Bisceglie – peraltro ad estate già iniziata. Come se fosse un obbligo, un onere e non una opportunità. Le nostre attività commerciali, dai B&B ai ristoranti, dai negozi ai Bar devono avere la certezza che per Bisceglie l’estate debba rappresentante un’importante possibilità di guadagno”.

“Non possiamo più nasconderci, non possiamo più essere secondi. Bisceglie merita, e deve essere sotto i riflettori. La nostra città ci offre già tutti gli elementi – conclude Ciocia – toccherà a noi saperli utilizzare al meglio”.