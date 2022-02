Chiusura punto nascite ospedale Bisceglie, La Notte: “Grave situazione, seguirò personalmente”

“Dopo l’incontro di ieri con gli operatori del presidio ospedaliero di Bisceglie, oggi ho incontrato, con il consigliere comunale Francesco Spina, la direttrice generale della Asl Bt Tiziana Di Matteo e il direttore sanitario Sandro Scelzi”. A parlare è il consigliere regionale Francesco La Notte in merito alla chiusura del punto nascite al Vittorio Emanuele II di Bisceglie (leggi qui).

“Durante L’incontro, svoltosi presso la sede della Asl Bat di Andria, dopo gli auguri di buon lavoro alla nuova governance della Asl Bt – continua La Notte – ho rappresentato la grave situazione dettata dalla chiusura del reparto di ostetricia dell’ospedale di Bisceglie, che sta mettendo in apprensione operatori sanitari e cittadini biscegliesi per le possibili conseguenze sulle prospettive dell’ospedale biscegliese. La direttrice generale ha preso l’impegno ad attivare immediatamente le procedure di reclutamento dei medici mancanti per il buon e sicuro funzionamento del reparto. La direttrice ha dichiarato la sua massima attenzione alla questione posta e, nei prossimi giorni, insieme alla stessa direttrice generale visiteremo il presidio ospedaliero biscegliese, anche per verificare le possibilità di in immediata riattivazione del reparto di ostetricia”.

“Seguirò personalmente e con grande attenzione l’evoluzione del procedimento di riattivazione e da consigliere regionale biscegliese – conclude Francesco La Notte – ho rappresentato che non consentiremo in alcun modo il depauperamento sei servizi sanitari del nostro ospedale, che deve porsi presto al servizio del territorio come ospedale di primo livello”.