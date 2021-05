Centro vaccinale chiuso, Spina: “Vaccini finiti perché somministrati a parenti della Svolta”

“Il centro vaccinale chiuso domenica e lunedì perché i vaccini sono finiti: sono stati somministrati a chi non aveva diritto, mentre anziani e cittadini fragili che avevano la prenotazione hanno trovato esaurite le scorte”. Questa l’accusa gravissima avanzata dal consigliere d’opposizione Francesco Spina, che riferisce di “decine di persone munite di prenotazione che hanno trovato il centro vaccinale chiuso”.

“Ma i vaccini sono finiti perché sono stati utilizzati in favore di chi non aveva prenotazione e non ne aveva neanche diritto per condizione o età, ma aveva il privilegio di appartenere o essere parente Svoltista”, accusa Spina. “Il resto dei cittadini, considerati di serie B, possono aspettare”.