Centro storico fulcro attività natalizie, Consiglio: “Momento di riscoperta e svago”

“Il centro storico di Bisceglie, trasformato in un vero e proprio villaggio natalizio comprensivo di mercatini, botteghe artigianali, stand enogastronomici per degustazione di prodotti della nostra terra, con laboratori artistici e ludici per i più piccoli e la casa di Babbo Natale, è senza alcun dubbio tra i più attrattivi di Puglia”, così si esprime il vice sindaco di Bisceglie con delega alle politiche di valorizzazione e tutela del centro storico Angelo Consiglio.

“Tutto è ciò è frutto di una sinergica operatività tra amministrazione comunale, intenta a rendere la nostra città antica fucina di iniziativa di carattere artistico-culturale, e associazioni cittadine che lavorano quotidianamente al servizio di una città migliore, capace di maturare appeal e regalare momenti di svago, di riscoperta, di gusto e tradizione”, sottolinea Consiglio.

“Fino a martedì 26 dicembre cittadini, visitatori, scolaresche, turisti potranno ammirare le strade, i vicoli, i cortili, le piazze del nostro centro storico vestiti a festa. Grazie, ancora una volta, all’associazione Borgo Antico che da sempre organizza eventi e appuntamenti di grande richiamo. Invito, pertanto, a immergersi nelle suggestive atmosfere della Natività nella nostra città e, soprattutto, a dare sempre più fiducia e linfa ai commercianti, agli artigiani, agli artisti che proprio nel centro storico svolgono la loro encomiabile attività”, conclude il vice sindaco.