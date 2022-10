Bollette, assessore Rigante: “Da tempo previsti dal Comune aiuti per famiglie in difficoltà”

“Ben prima che scoppiasse l’emergenza bollette, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Angarano aveva pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi per il pagamento di bollette, con una copertura economica di 363.138,12 euro, in favore di nuclei familiari in difficoltà economica”. Lo dichiara Roberta Rigante, Assessore all’inclusione sociale del Comune di Bisceglie.

“L’avviso è tuttora aperto e lo sarà entro i limiti di disponibilità delle risorse economiche. Le domande possono essere presentate online attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Comune di Bisceglie, nella sezione AVVISI collegandosi al seguente link: https://serviziadomanda.resettami.it/bisceglie/. L’intento dell’Amministrazione è estendere il bando anche alle attività commerciali in difficoltà. Non è nostro interesse entrare in polemiche sterili, strumentali e infruttuose. Ciò che ci riguarda è leggere i bisogni del territorio e lavorare per soluzioni concrete. Speculare politicamente su una situazione molto delicata che sta riguardando le famiglie, le attività commerciali e le aziende per fare campagna elettorale non va nella direzione di sostenere le famiglie biscegliesi in un momento di grande emergenza ed è un modo di fare politica che non ci appartiene”, conclude l’assessore.