Bisceglie Illuminata: “Sostenere le nostre attività commerciali per far rifiorire il territorio”

Il movimento Bisceglie Illuminata invita i cittadini biscegliesi a partecipare attivamente alla ripresa economica delle attività commerciali locali, considerando i rincari che hanno colpito tutte le attività commerciali italiane.

L’intento è quello di, “invogliare la cittadinanza ad acquistare presso gli esercizi commerciali in loco – si legge nella nota – al fine di far rinascere la nostra città non solo da un punto di vista, meramente, economico ma anche da un punto di vista sociale e magari turistico. Ci auguriamo che venga percepito e recepito il nostro messaggio per sostenere le nostre imprese, aziende ed attività commerciali, in modo da far rifiorire il nostro territorio, ed uscire definitivamente dalla crisi. Il movimento Bisceglie Illuminata coglie l’occasione – conclude – per augurare a tutta la cittadinanza buone festività”.