Bartolo Sasso: “Partito Democratico si conferma primo a Bisceglie”

“Il Partito Democratico si conferma il primo partito a Bisceglie con il 42% pari a 6680 voti. I cittadini di Bisceglie hanno premiato le scelte fatte dalla classe dirigente del partito che hanno trovato come alfiere il sindaco Decaro che ha ottenuto circa mezzo milione di voti. Un grande in bocca al lupo va a tutti gli eletti con la consapevolezza che saranno al fianco della nostra comunità e di tutti i cittadini per la difesa dei diritti di tutti e soprattutto dei più deboli”. Lo dichiara Bartolo Sasso Segretario cittadino del PD.

“Un grande grazie va a tutti i cittadini – prosegue – che con il loro voto hanno contribuito a questo successo che responsabilizza il Partito Democratico di Bisceglie e la sua classe dirigente a proseguire verso la via che vede la costruzione di una comunità solidale dove il “NOI” viene prima delle pur leggittime aspirazioni del singolo; così facendo si porranno le premesse per migliorare lo stare insieme e il benessere socio-economico-culturale delle future generazioni. Ad maiora”.