Bando Digital Divide, Spazio Civico: “Prendiamo positivamente atto di scelta del Comune”

“Prendiamo positivamente atto che il Comune di Bisceglie (con delibera di giunta n. 185 del 24 giugno 2022) ha deciso di partecipare al Bando regionale sul Digital Divide, come da noi proposto ed auspicato il 21 giugno (leggi qui). È importante che un’Amministrazione Comunale ascolti le proposte civiche, cui si riconosce valore politico”. Lo dichiarano gli esponenti di Spazio Civico: Vincenzo Arbore, Antonio Salerno, Angelica Lopopolo, Pasquale Losciale, Leonardo Di Leo, Cinzia Crichigno, Lucia Monopoli, Antonio Mezzina e Leonardo Di Molfetta.”

“È gratificante, nonché in linea con la mission che ci siamo dati – prosegue la nota – il riuscire ad influenzare positivamente l’attività politico-amministrativa della Città con proposte concrete e rispondenti ai principi costituzionali. 500,00 euro per l’acquisto di un Pc e/o pagamento abbonamento internet sono un concreto aiuto per uscire dalla emarginazione sociale-digitale e culturale, nonché un piccolo passo in avanti per l’attuazione dell’articolo 3 della Costituzione”.