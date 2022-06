Bando Digital Divide della Regione Puglia, Spazio Civico invita Comune a partecipare

Spazio Civico, gruppo politico-culturale nato da poche settimane, invita il Comune di Bisceglie a valutare la partecipazione all’Avviso regionale sul Digital Divide (divario digitale sociale). L’Avviso, indetto dalla Regione Puglia – Dipartimento al welfare, Sezione Inclusione sociale attiva con D.D. n. 588 del 13/06/2022, ha l’obiettivo di garantire l’accesso ai servizi digitali di base in condizioni di parità e con le tecnologie adeguate; rimuovendo, così, gli ostacoli economici che limitano la conoscenza e creano discriminazioni sul piano sociale, economico e culturale.

Il Bando finanzia le spese per l’abbonamento internet o per l’acquisto di dispositivi di primo accesso (così come definiti dall’art. 2 lett. f della L.R. n. 32/2021) fino a 500,00 euro; si rivolge ai cittadini pugliesi da almeno 2 anni con un ISEE familiare non superiore a 9.360 e che si impegnano ad acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic) entro un anno dall’erogazione del contributo (la graduatoria darà preferenza ai valori ISEE più bassi ed al numero di minori presenti per nucleo familiare). L’Avviso è attivo fino al 13 luglio 2022.

La copertura finanziaria stanziata è € 1.600.000,00 per il triennio 2022-2024.

Per partecipare i Comuni devono manifestare il loro interesse inviando la propria candidatura all’indirizzo segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it ; successivamente saranno chiamati ad attuare la Misura sui rispettivi territori. Spazio Civico ritiene che non vi possa essere una vera libertà culturale e un pieno sviluppo della persona (art. 3 della Costituzione) senza prima rimuovere ANCHE gli ostacoli alla diffusione delle competenze digitali di base; esorta pertanto l’Amministrazione Comunale a cogliere le opportunità date da questo Avviso.

La nota stampa è firmata dai soci promotori Antonio Mezzina, Leonardo Di Molfetta, Antonio Salerno, Cinzia Crichigno, Vincenzo Arbore, Leonardo De Leo.