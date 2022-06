Bagno di folla per la presentazione della coalizione “Bisceglie Rinasce”

Un bagno di folla ha “battezzato” ieri a Villa Ciardi la presentazione della coalizione “Bisceglie Rinasce”, a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Spina.

Dopo la presentazione delle nuove soggettività politiche della coalizione da parte di Vito Boccia, coordinatore del programma amministrativo, che ha evidenziato lo sforzo delle tante individualità presenti di anteporre l’interesse della città a quello individuale, è intervenuto Francesco Spina, commosso nel vedere tanti amici e liste a sostegno della sua candidatura e ha dichiarato che, “questa nuova esperienza deve essere la consiliatura della maturità e della consapevolezza, per consentire non solo la rinascita della Città dopo l’incubo della svolta, ma soprattutto per consentire una fase di formazione di una nuova classe dirigente giovane, con la giusta passione per la politica e amore per la città”.

“Successivamente, il consigliere regionale La Notte, artefice dell’accordo della più grande coalizione che si ricordi nella più recente storia amministrativa di Bisceglie, ha evidenziato come “sensibilità politiche e culturali diverse sono unite dalla voglia di uscire dalla palude e dalle logiche autoreferenziali e lobbiste della svolta”. La Notte ha evidenziato come sia, “necessario creare la filiera istituzionale con Regione e Parlamento per captare i fondi del Pnrr che saranno determinanti per la realizzazione di nuove opere, servizi e la creazione di nuovi posti di Lavoro”.

Tonia Spina, con un discorso dai toni fermi e pacati, ha evidenziato come sia, “giunto il periodo della unità e della responsabilità di una classe dirigente. Nei prossimi mesi si organizzeranno momenti di ascolto e partecipazione dei cittadini e seminari di formazione per preparare i tanti candidati delle liste della coalizione al governo della città. La libertà dagli interessi lobbistici e la serietà della classe dirigente del futuro saranno i valori che contraddistingueranno l’azione della nuova amministrazione”.

E’ stato poi il momento di Pietro Casella che ha catturato l’attenzione della sala con riflessioni importanti sulla delicatezza delle situazioni sociali della comunità, che “presentano vere e proprie fratture e lacerazioni sulle quali bisogna lavorare amministrativamente e culturalmente per ricucirle con le regole dei padri costituenti e con l’umiltà e il buon senso di una classe dirigente esperta, ma anche aperta al dialogo, alla partecipazione e all’inclusione. Casella, visibilmente commosso, ha dichiarato, “chi scommetteva sull’impossibilità di una grande alleanza politica e amministrativa tra Casella e Spina ha perso: è finito il tempo del “divide et impera”, perché Bisceglie ha bisogno di stabilità e compattezza per poter rinascere dopo i danni prodotti da questa amministrazione”.

Rocco Prete ha dichiarato nel suo passaggio come, “bisogna avere il coraggio di una nuova visione culturale e urbanistica. Lo sviluppo del territorio anche edilizio non va demonizzato, ma va orientato secondo le logiche e le regole della sostenibilità ambientale”. Ada Baldini ha poi evidenziato come, “l’esperienza e la competenza amministrativa di Francesco Spina saranno determinanti per uscire dal degrado culturale e amministrativo in cui è caduta la città con La Svolta con una sempre maggiore partecipazione di giovani e donne”. Nicola Colangelo ha poi ricordato come sia, “cresciuto quel progetto nato un anno fa con una connotazione essenzialmente civica, che oggi è destinato ad assumersi la responsabilità del governo con varie sensibilità politiche e culturali”.

Ospiti della serata sono stati il presidente del consiglio comunale Gianni Casella, il presidente della società di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile” Pasquale D’Addato, il presidente del “Tribunale del Malato” Diego Rana, Giuseppe Frizzale, l’ambasciatrice di Puglia Nancy Dell’Olio.

Spazio anche ai rappresentanti delle liste civiche: Gianni Abascià, Marco Di Leo, Dario Galantino, Stefania D’Addato, Anna celestino, Ciro Di Maio, Giovanni Caprioli, Pasquale Ciocia, Alessadra Graziani, Gerry Anellino, Flavio De Feudis, Massimiliano Cuccovillo e Francesco Mansueto.

Hanno chiuso la serata il presidente del gruppo consiliare “i popolari con emiliano” Massimiliano Stellato e l’assessore regionale Gianni Stea che ha evidenziato che, “solo con i progetti di coalizione si possono raggiungere risultati di buon governo e di stabilità delle comunità. Ha evidenziato inoltre come la candidatura di Spina garantisca competenza ed efficienza alla città di Bisceglie e che progetti di coalizione simili hanno trionfato recentemente in puglia e nella Bat grazie al valore aggiunto e determinate dei “popolari” e del civismo”.