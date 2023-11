Azione Under 30 in piazza per campagna sensibilizzaione contro violenza sulle donne

“Nonostante la fredda serata l’iniziativa di Azione Under 30 è stata un successo. La campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza ci ha permesso di incontrare e coinvolgere tanti cittadini biscegliesi”. Commenta con queste parole Francesco Spina, segretario Azione Bat, l’incontro piazza Regina Margherita in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.



“Non sono mancati momenti di grande commozione, ascoltare le esperienze di chi ha subito sulla propria pelle la crudeltà umana ci ha fatto riflettere ed emozionare. Azione – conclude Spina – si impegnerà sempre a diffondere i valori del 25 novembre”. (Foto: Pasquale Ciocia, responsabile Azione U30)