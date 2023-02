Avviati lavori di manutenzione al cimitero, Angarano: “Finalmente si è cambiato registro” / FOTO

Stamattina il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Natale Parisi hanno effettuato un sopralluogo al cimitero comunale, dove, dopo l’aggiudicazione del nuovo appalto relativo ai servizi cimiteriali, da ieri sono cominciati diversi interventi di manutenzione: riparazione, pulizia approfondita e sistemazione muraria dei bagni, dell’obitorio e della sala autoptica; operazioni di diserbo e potatura del verde compresa l’estirpazione e sfalci delle erbe infestanti.

Oltre a servizi di pulizia, sanificazione e manutenzione del verde, sarà gradualmente messa in atto tutta una serie di interventi per migliorare il decoro, l’arredo, i servizi e la fruibilità, come la riparazione delle colonne rovinate, l’installazione di un sistema anti-piccioni, di panchine e di isole ecologiche per una corretta raccolta differenziata, di un sistema di sorveglianza e controllo accessi. Ci sarà anche l’implementazione di segnaletica verticale, la fornitura di biciclette elettriche per gli operai, l’aumento dell’illuminazione, l’implementazione delle fontane.

È già arrivata una auto elettrica per l’espletamento dei servizi, ne arriverà un’altra adibita al trasporto di persone con disabilità e con mobilità ridotta.

“Lo avevamo detto, lo stiamo facendo, mantenendo come sempre gli impegni presi. Finalmente anche al cimitero si è cambiato registro”, hanno sostenuto il Sindaco e Angarano e l’Assessore Parisi. “Andiamo avanti così, senza fermarci mai”.