Approvato Bilancio previsione 2024/26, Angarano: “Conti del Comune sono in ordine”

Il Consiglio Comunale riunito ieri, 26 febbraio, ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, importante per la programmazione e lo sviluppo della Città.

“I conti del Comune di Bisceglie sono in ordine. Il Consiglio ha approvato un Bilancio che poggia su fondamenta solide e che guarda con lungimiranza al futuro della Città. Ogni nostra azione amministrativa è guidata da criteri chiari come l’ottimizzazione delle risorse a disposizione, l’attenzione rigorosa alla spesa, la prudenza nella costruzione delle previsioni”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Nella costruzione del Bilancio”, ha continuato il Sindaco, “abbiamo garantito attenzione a tutti settori della Città, con un particolare accento al sociale, e quindi alle famiglie e ai cittadini in difficoltà, alla cultura e alle opere pubbliche, ai servizi, all’ambiente e allo sport, alle attività produttive. Tutti gli investimenti, grazie anche ai tanti finanziamenti che l’Amministrazione ha saputo intercettare e aggiudicarsi in questi anni, vanno nella direzione del miglioramento della vita di tutti i cittadini, in ogni aspetto della nostra quotidianità”.

“In città, è sotto gli occhi di tutti, sono già attivi numerosi cantieri, dalla Piazza del pesce al nuovo impianto sportivo in via San Martino, passando per la scuola Monterisi, il teatro Garibaldi, la biblioteca, la piscina comunale, il rifacimento di strade e marciapiedi in tutti i quartieri, l’ex Macello comunale. Molte di queste opere sono sostanzialmente pronte e vedranno la luce a breve. Con l’approvazione del Bilancio sbloccheremo nuove risorse per molti altri interventi. Siamo certi che questa sia strada giusta per una Bisceglie migliore e più a misura di persona, per un futuro di sviluppo e benessere per la Città e i cittadini”, ha concluso il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.